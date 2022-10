Kütuste müük jätkas septembris vähenemist

Õliühingu tegevjuht Mart Raamat selgitas, et diislikütuse müüginumbrid on sel aastal olnud kuude lõikes kõikuvad.

«Hind on olnud suureks tarbimise mõjutaks – juulis-juunis, kui keskmine diislikütuse hind tanklates oli üle 1,95 euro, siis nägime samuti madalamaid müüginumbreid kui möödunud aastal. Septembris maksis liiter keskmiselt 1,87 eurot ja seetõttu hindame, et tarbija hinnatundlikkus on suurenenud,» ütles Raamat.