Poolakad ajavad ahju kõike, mis põleb ja sooja annab

Sajast Euroopa Liidu kõige halvema õhukvaliteediga linnast asub 40 Poolas, sest seal kasutatakse majade kütmiseks kivisütt. See on kommunistliku ajastu pärand, kuid nüüd sunnivad kütusepuudus ja elukalliduse hüppeline kasv inimesi põletama alternatiivseid kütuseid, sealhulgas olmeprügi.

«See aasta on eriti halb, iga päev on tunda prügi põlemise lõhna, mis on täiesti uus asi,» ütles 35-aastane kolme lapse ema Mroczkowska Varssavi põhjapoolsest äärelinnast Jablonnast. «Tavalise kütte lõhna on harva tunda. Õudne on mõelda, mis saab siis, kui päriselt külmaks läheb.»