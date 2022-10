Rahandusministeerium: inflatsiooni selgroog on murtud

«Ka gaasi börsihinnad Euroopas on alanenud, mis omakorda tähendab, et sügisene suuremahuline gaasihindade tõus siinsetele kodutarbijatele ei pruugi plaanitud ulatuses toimuda. Lisaks on maailmamajanduse kasvuväljavaadete halvenemise tõttu naftahinnad kolmandat kuud languses, seda võib täheldada ka tanklate jaehindades,» märkis Pungas oma analüüsis.

Toit on aastaga kallinenud neljandiku võrra, hinnatõus on laiapõhjaline ja ka teenused on kallinenud pea 13 protsenti. Teenuste osas hakkavad suuremate hinnamuutustega silma pangateenused, mille hindu on vaatamata pangandussektori kõrgele kasumlikkusele viimastel kuudel tõstetud rohkem kui 20 protsendi võrra.