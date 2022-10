Putini uus suur probleem: Venemaa ministrid ja ametnikud on hakanud sõjapinge all meeletult jooma

Meduza allika sõnutsi on Putin alkoholi liigse tarbimise pärast tõsiselt mures, sest inimeste distsipliin on käest täiesti ära: osad ei ilmu olulisetele kogunemistele, teised küll ilmuvad kohale, oga on ebaadekvaatsed ning need seigad ei jää ka avalikkusele märkamata.