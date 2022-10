Lahendus Euroopa gaasimurele on käeulatuses

Holland lükkab tagasi üleskutsed rohkem gaasi pumbata, vaatamata sellele, et Euroopat võib oodata ees raskeim talv pärast Teist maailmasõda. Põhjuseks on korduvad maavärinad, mida puurimine on endaga kaasa toonud ja seetõttu ei soovi Hollandi ametnikud elanike vastureaktsiooniga riskida.

Tohutud gaasivarud

Groningen on olnud Euroopa gaasitarnete tugisammas alates 1963. aastast. Isegi pool sajandit hiljem on varuks veel umbes 450 miljardit kuupmeetrit gaasi – umbes triljoni dollari väärtuses. Shellil, kes on üks kahest maardla käitajast, on võimalus kaevandada aastas umbes 50 miljardi kuupmeetri jagu rohkem gaasi kui praegu.

Kohalikud on aga gaasikaevandamise suurendamise vastu ja ütlevad, et Euroopa peab oma gaasi otsima mujalt.

«Kui ma 2004. aastal maja ostsin, oli see loss,» räägib 50-aastane Wilnur Hollaar, kes on elanud Groningenis peaaegu kaks aastakümmet. Tema 1926. aastal ehitatud majal on vitraažaknad ja filigraansed fassaadikivid. Nagu tuhanded teised majad selles piirkonnas, on ka see maavärinate tõttu kannatada saanud: fassaad pragusid täis ja vundament vajub. «Minu maja on muutunud varemeks,» tõdes Hollaar.

Hollandi kaevandusminister Hans Vijlbrief ütles, et tootmise jätkamine on ohtlik, kuid riik ei saa ignoreerida Euroopa kannatusi. «Gaasipuudus võib sundida meid seda otsust tegema,» lausus ta.