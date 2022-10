Eesti Pank: Hinnakasv on aeglustunud

Kui augustis tõusis elektri hind Balti riikides rekordkõrgele tasemele, siis septembris leidis aset järsk hinnalangus. Tarbijate jaoks odavnes elekter kuuga 16% ja see kahandas septembri hinnatõusu 2,2 protsendipunkti võrra, ütles Eesti Panga ökonomist Sulev Pert.

Kui elekter kõrvale jätta, näitab statistika, et teised kaubad on siiski väga kiirelt kallinenud. Toiduainete kiire hinnatõus jätkub nii Eestis kui ka mujal Euroopas, kuigi maailmaturul on toidutoormed viimastel kuudel märkimisväärselt odavnenud. Euroopa Liidu turule jõuavad maailmaturu hinnamuutused pika viitajaga.