Põltsamaa meierei sulgeb uksed

SCE Epiim on Baltikumi esimene ja suurim piiriülene piimatootjate ühistu Euroopas, mille ajalugu ulatub möödunud sajandi algusesse. Eestis 1919. aasast ja Lätis 1912. aastast hakkasid talunikud varakult moodustama ühistuid/meiereisid piima ümbertöötlemiseks. Need panid aluse kombinaatidele Põltsamaal, Järva-Jaanis ja Jaunpilsis. Iseloomulikuks jooneks ühistu arengus on olnud pidev ühinemine teiste ühistutega. Nii toimus viimane suurem ühinemine veebruaris 2020, mil ühinesid E-Piim ja Läti põllumajandusteenuste kooperatiiv «Piena ceiš» ning moodustati SCE Epiim.