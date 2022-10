Fusebox: elektritarbimist saaks tiputundidel vähendada 15 protsenti

«Uute juhitavate tootmisjaamade ehitamine ja suurte akusalvestite rajamine on kindlasti väärt mõtted, aga need on aja- ja kapitalimahukad protsessid, mille tulemust elektriturul näeme alles nelja aasta pärast,» kommenteeris Õng pressiteates, toonitades samas, et kriis vajab lahendamist kohe, sest külmad ilmad, madal elektritootlikus ning oht Venemaa suunalt võivad elektrisüsteemi paisata päevapealt kaosesse.