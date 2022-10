Vaata, kuidas teenida kasu universaalteenuse paketivahetusest

«Selle aasta lõpuni on Eesti Energia klientidel sisse kirjutatud riskivaba periood. Ehk sa saad suvalisel ajal kuu jooksul teha otsuse minna üle kas börsi- või universaalteenuse peale, ja kui sa teed seda vähemalt seitse päeva enne kuu lõppu, siis arvestatakse kogu see kuu sinu valitud paketti,» kirjutab Mario Kadastik oma Facebooki postituses.

«Seega kui 21. oktoobriks on selge, et börsi hind on kallim universaalteenusest, siis vaevalt see viimane 10 päeva seda dramaatiliselt enam muudab ja saad vahetada universaalteenusele. Kui aga oled selgelt suutnud paremini juhtida ja saanud keskhinna madalamaks kui universaalteenus, siis, congratulations, börsiga edasi,» kirjutab Kadastik.