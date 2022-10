Valgevene president keelas hinnatõusu

«Alates 6. oktoobrist on kõik hinnatõusud keelatud. Keelatud! Tänasest. Mitte homsest, vaid tänasest,» ütles president ametnikele.

Tarbijahinnad on tõusnud aastases võrdluses 18 protsenti, see on ennekuulmatu, pahandas Lukašenka.