Sõerd: riigi tuleva aasta laenuvajadus on 1,2 miljardit eurot

«Järgmise aasta laenuvajadust mõjutab ka see, et ilmselt kõik praegusest miljardi euro võlalakirjaemissiooniga saadud rahast ei kulu tänavu ära. Intressikulu osas kordan üle oma varasema seisukoha, et järgmise kümne aasta jooksul võib aastane intressikulu kerkida 400–500 miljoni euroni aastas. Pigem on see hinnang viimaseid arenguid silmas pidades tagasihoidlik,» nentis ta.

Järgmise aasta riigieelarve seletuskirja andmetel on Eesti järgmise aasta intressikulu üle 90 miljoni euro, aga see intressikulu prognoos tehti Sõerdi sõnul eeldusel, et pikaajalise võlakirja intress võiks olla 2,4 protsenti. «Praegune miljardi euro võlakirja emissioon näitab, et olukord on tükk maad karmim,» toonitas ta, lisades siiski, et samas saab riik ka oma varadelt varasemast suuremat intressi.