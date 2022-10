Eesti ravimifirma taotleb Kanadas oma esimese ravimi registreerimist

Ettevõtte asutaja ja tegevjuhi Jason Grenfell-Gardneri sõnul kasutatakse seda ravimit näiteks kirurgias ja esmaabis vererõhu korrigeerimiseks. Talle teadaolevalt on tegemist ka esimese Eesti ettevõttega, kes on Kanada turule ravimit viimas.

Selle nädala alguses teatas The J. Molner Company valdusfirma J. Molner AS, et valmistub aktsiate esmaseks avalikuks pakkumiseks, mille kogumahuks on kavandatud ligikaudu miljon eurot.

Molner arendab ravimeid USA ja Kanada turule ning ravimeid töötab välja Mustamäel Tehnopolis tegutsev teadus- ja arendustiim. Molner keskendub keerulisematele geneerikutele ning ei tegele seetõttu tablettide ja kapslite arendusega. Arenduse fookuses on dermatoloogias kasutatavad paiksed ravimid ning steriilsetest ravimivormidest haiglates kasutatavad viaalidesse ja ampullidesse pakendatud süstelahused. Ravimite tootmiseks on Molneril lepingulised partnerid.

Molneri nime all tegutseb kolm tütarettevõtet: The J. Molner Company OÜ Eestis, The J. Molner Company Inc. Kanadas ning The J. Molner Company LLC USA-s. Kokku töötab neis ettevõtetes ligi 20 töötajat.