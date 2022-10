Kreml: OPEC+ kärpeotsus on tehtud naftaturu stabiliseerimiseks

«Otsused, mis langetati, olid suunatud naftaturgude stabiliseerimisele,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. Ta ütles, et see on tõend, et «mõned riigid mõistavad absurdi» Washingtoni nõudmises kehtestada Venemaa naftale hinnalagi.