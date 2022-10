IEA: Selle talve elame üle, kuid järgmine tuleb väga raske

Birol ütles pärast Soome majandusnõukogu koosolekut küsimustele vastates, et peaaegu 90% gaasihoidlatest on Euroopas täis.

«Kuid praegune olukord ei ole halb ja ma eeldan, et kui ei tule üllatusi – poliitilisi ega tehnilisi – ja kui talv on tavaline, võib Euroopa saada väiksemaid sinikaid siin-seal, kuid me veame veebruari ja märtsini välja.»

«Meid aitas seekord see, et me importisime viimastel kuudel siiski Venemaalt gaasi,» ütles ta. Lisaks langesid Hiina gaasiimpordi mahud, kuid see kõik võib 2023. aastal muutuda.