Kuidas kaitsta kontol olevat raha inflatsiooni eest?

Vastus sellele on tegelikult üpris lihtsakoeline. Üks parimaid võimalusi investeeringuteks, mis kahjuks paljudel kipub meelest ära minema, on sellistel puhkudel III pensionisamba fondid, kirjutab Swedbanki Investeerimisfondid ASi juht Age Petter.

See on samasugune isiklik rahatagavara nagu investeering mõnda kaubeldavasse aktsiasse või fondi, kuid pole teist sellist võimalust, kus tururiskid on osaliselt maandatud tänu riiklikule maksusoodustusele: kindla limiidini saab igalt sissemakselt investor 20 protsenti tulumaksu tagasi.

Aasta lõpuni on jäänud veel vaid kolm kuud, et kasutada võimalikult suures osa ära käesoleva aasta maksusoodustus. Jaanuarist alates investeeritud summadelt saab tulumaksutagastuse juba 2024. aastal. Fondide valik on tänapäeval lai ja igaüks saab valida omale sobivaima. Saab valida puhta aktsiafondi maailmaturu kapitalisatsiooni järgi ehk indeksfondi, saab valida aktiivselt juhitud fondi, kus fondijuht on teinud teadlikke valikuid maailma ja kohalike investeeringute hulgast, et tuua kliendini parim riski ja tulususe suhe. Fondi valides tasub kindlasti silmas pidada ka fondi jätkusuutlikkust.