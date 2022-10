Ohoo! ⟩ Kristel Kruustük astus samasse ritta Cameron Diazi ja Michelle Pfeifferiga

«See on minu jaoks väga suur tunnustus, mis näitab selgelt, et Testlio tegevusel on suur mõju nii tarkvara testimise valdkonnas kui ka ühiskonnas laiemalt,» kommenteerib Kristel, «Kuigi minu hinnangul oleme Testlioga alles oma teekonna alguses, kannan seda tiitlit sellegipoolest suure auga.»

«Need 100 naisasustajat on välja mõelnud lahendused rasketele probleemidele ja neist loonud väärtuslikke, valdkondi muutvaid ettevõtteid. Me õnnitleme selle aasta nimekirjas olijaid nende saavutuste puhul ja jälgime huviga nende kestvat edu,» lisab Inc. ajakirja peatoimetaja Scott Omelianuk.

Inc. koostab naisasutajate TOP 100 viiendat aastat järjest. Varem on sellesse edetabelisse valitud Jessica Alba, Tracee Ellis Ross, Rihanna ja Shonda Rhimes. 2022 nimekiri sisaldab naisi, kes on üle saanud raskustest ja inspireerinud teisi enda ümber, samal ajal juhtides mõjukaid organisatsioone üle maailma.

Inc. on Ameerikas tuntud äriajakiri, mis asustati 1979. aastal. 2013. aastal asutatud Testlio valiti tänavu Eesti 100 parima tööandja sekka.