Google'is pettunud endine töötaja avas jälgimisvaba otsingumootori

Ühendkungingriigi avalik-õiguslik meediakanal BBC kirjutas, et Neeval on 600 000 kasutajat. Otsingumootor käivati USA-s.

Otsingumootori looja on Sridhar Ramaswamy, kes töötas Google'is 16 aastat, millest viis oli ettevõtte reklaamijuht. Ramaswamy ütles BBC uudistele, et tehnoloogiasektor on muutunud inimeste andmete ärakasutajaks ning ta ei tahtnud selles tegevuses enam osaleda. Ta lahkus Google'ist 2018. aastal ning aasta hiljem asutas Neeva.