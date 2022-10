IT arendajaks võib saada ükskõik kes

Mitmekesisus julgustab kõiki

Lisaks sellele, et aja jooksul on ligipääsetavamaks muutunud programmeerimise tehniline pool, on Põllumäe sõnul viimaste aastate jooksul IT-tiimides ja ühiskonnas laiemalt toimunud ka suur kultuuriline areng, mis teeb otsuse arendajaks hakata järjest lihtsamaks: kunagi vaadati IThuvilisi kui veidrikke ja nohikuid, kes olid natuke omamoodi, tänaseks on arendajaks saamine aga muutunud youtuberiks hakkamise kõrval üheks kõige ihaldatumaks karjääriteeks.

«Eelneva toel on IT-tiimid muutunud ka oluliselt mitmekesisemaks ning kadunud on stigma, et arendajaks sobivad ainult mehed või inimesed, kes on maast-madalast armastanud matemaatikat ja füüsikat,» rääkis ta. «Mida päev edasi, seda erinäolisemad arendusmeeskonnad on. Ajalooliste taakade tõttu on endiselt arendajate seas küll enamuses mehed ja inimesed, kelle soontes voolavad numbrid, kuid iga päev liitub tiimidega inimesi, kes on «traditsiooniliste» arendajate täielikult vastandid.»

«See tekitab ka positiivse olukorra, kus inimesed, kes aastaid tagasi ei pruukinud end IT-sektoris töötamas näha, näevad ja kuulevad nüüd, et nende moodi inimesed töötavad juba praegu sarnastel positsioonidel – seega miks ei võiks seda teha ka nemad?» märkis Põllumäe. «See töötab selgelt ka praktikas: iga aasta liitub ümberõppeprogrammidega järjest rohkem inimesi, kes on kunagi endale valinud küll teise eriala, kuid näevad nüüd, et tegelikult on just IT huvitav valdkond, mis suudab pakkuda neile midagi sellist, millele nad enne isegi mõelda ei pruukinud.»