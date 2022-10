Solman tegi ettepaneku laiendada universaalteenust KOVidele

«Selle aasta seitsme kuuga on omavalitsustel hoonete ja taristu energiakuludele ehk küttele ja elektrile kulunud kokku 51,6 miljonit eurot. Seda on peaaegu poole rohkem – 48,3 protsenti – kui möödunud aastal sama ajaga. Rahaliselt tähendab see 20,2 miljoni võrra suuremat kulu,» märkis Solman kirjas.