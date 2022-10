Võlad pärsivad ettevõtete võimekust investeerida

Enamiku Eesti ettevõtete jaoks 2021. aastal krediidikahjud vähenesid või jäid stabiilseks, vastavalt 31 protsenti ja 35 protsenti. Sellegipoolest on krediidikahjud kujunenud Eesti ja Euroopa ettevõtete jaoks suureks probleemiks – kui mullu tunnistas 46 protsenti Euroopa ettevõtetest, et krediidikahjud on muutunud klientide maksetega seoses problemaatiliseks, siis tänavu on selline mure juba 60 protsendil Euroopa ettevõtetest. Eriti rängalt on kannatada saanud Baltikumi ettevõtted – 73 protsenti Eesti, 77 protsenti Leedu ja 80 protsenti Läti ettevõtetest peavad krediidikahju problemaatiliseks, teatas Intrum.

Uuringu järgi peab 86 protsenti Eesti ettevõtetest oluliseks probleemiks võlgnikke, kes maksavad pärast määratud tähtaega – väike tõus võrreldes 2021. aastaga, mil sama tundis 84 protsenti ettevõtetest. Pikki maksetähtaegu peetakse vähem problemaatiliseks kui aasta varem: 76 protsenti Eesti ettevõtetest näeb seda murekohana, võrreldes 81 protsendiga mullu. Küll aga peavad Eesti ettevõtted kliendimaksete puhul tõsiseks probleemiks krediidikahju, mis kasvas poole võrra: 2022. aastal 73 protsenti, 2021. aastal 47 protsenti.

«Kuna inflatsioonikriisi kestuse osas on vähe kindlust, on järgnevate kuude jooksul vaja paremaid strateegiaid – investeerida uutesse oskustesse ja tehnoloogiatesse, vaadata üle kogu arveldus- ja võlgade sissenõudmissüsteem, vajadusel sissenõudmine allhankega ning ESG tulemuslikkuse parandamine,» ütles Intrum Balticsi tegevdirektor Ilva Valeika.

Kõikjal Euroopas on ettearvamatus majanduskeskkonnas kasvanud maksete hilinemine muret tekitav. Siiski on põhjust olla optimistlik võlgade ja rahavoogude üldise pildi suhtes – kolmveerand Euroopa vastajatest ütles, et nende jaoks on võlahalduse parandamine järgneva 12 kuu strateegiline prioriteet. Venemaa sissetung Ukrainasse võis olla selle nihke katalüsaatoriks.