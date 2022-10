Riik kindlustab 10 miljoni euroga Eesti toidujulgeolekut

«Niisamuti nagu kultuuri, hariduse või riigikaitse valdkonnas, peame enda riigis kõige suuremad tegijad olema me ise. Seda ka toidutootmises, sest ükskõik millise tegevuse või võime tagajateks on lõpuks inimesed, kes peavad sööma. Toit ei ole kriisiolukorras midagi iseenesest mõistetavat ja nagu oleme saanud kinnitust Ukraina sõjast, moodustab see olulise osa riigikaitse vundamendist,» toonitas Kruuse.