USA hinnangul joondub OPEC+ Venemaa järgi

Naftakartelli OPEC+ liikmed otsustasid täna, et piiravad tootmist 2 miljoni barreli võrra päevas. Põhjuseks on naftariikide soov, peatada nafta hinnalangus, mis viimastel nädalatel aset leidnud on. Tegu on kõige ulatuslikuma tootmispiiranguga alates koroonakriisi algusest ning kartelli otsus tõstab kütusehindu lääneriikides.