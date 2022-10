Prantsuse streigid pingestavad veelgi Euroopa diislikütuse pakkumist

ICE Futures Europe andmete kohaselt olid kauplejad valmis maksma enam kui 100 dollari suurust lisatasu, et saada oktoobris tonni jagu diislikütust, selle asemel et oodata novembrini. Antud kuude hinnavahe näitab, kui pingeliseks peetakse turgu, kirjutab Bloomberg.

Mure Venemaa tarnete pärast püsib, kuid seekord lisandub sellele ka streik kolme suure Prantsuse rafineerimistehase palgaküsimustes. Koos hiljutise tulekahjuga tähendab see streik, et enam kui 60% riigi kütuste tootmisvõimsusest on välja lülitatud.