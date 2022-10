Soomes ja Rootsis saab öösel negatiivse hinnaga elektrit

Soome ja Rootsi kodutarbijatel ei tasuks siiski kõiki enda elektriseadmeid negatiivse hinna tõttu tööle panna, kuna elektritarbimine muude kulude tõttu raha sisse ei too. Selleks, et kodutarbijale peale makstaks, peaks hind langema veel kümneid kordi rohkem: näiteks Soome jaotusvõrguettevõte Caruna küsib kodutarbijalt ühe kilovatt-tunni kohaletoimetamise eest 2,79 senti (27,9 eur MWh).

Kuigi tuuleolud Skandinaavias on praegu erakordselt head, ei ole see siiski piisav, et kogu öine tarbimine ära katta ainult taastuvenergiaga. Oma osa negatiivsetes tunnihindades on ka näiteks tuumaelektrijaamadel. «Soomes aitab kindlasti kaasa ka Olkiluoto 3 testfaas, mille käigus lähipäevil töötab elektrijaam maksimumvõimsusel (1600 MW) ning sisuliselt ei vaadata turuhinda,» ütles Allikson.