Saksamaa süüdistas Ühendriike astronoomilise gaasihinna küsimises

«Osad riigid, isegi sõbralikud riigid, on saavutanud teatud juhtudel astronoomilise hinna,» ütles Robert Habeck ajalehele Neue Osnabrücker Zeitung.

Moskva kallaletung Ukrainale on põhjustanud Saksamaal tõsise energiakriisi, kuna riik sõltus varem 55 protsendi ulatuses Vene gaasist.

Venemaa on tarneid alates invasiooni algusest järjepidevalt vähendanud, Berliini hinnangul on see kättemaks Kiievi toetamise eest.