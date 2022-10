Uute sõidukite müük vähenes

Ta lisas, et energiakandjate järsk hinnatõus mõjutab nii otseselt kui ka kaudselt ostjate käitumist autoturul ja turul on näha suurenenud huvi väikeste sisepõlemismootoritega autode vastu. «Samuti on huvi kasvanud elektriliste lahenduste vastu: ligi 40 protsenti kolmandas kvartalis müüdud sõiduautodest olid elektrimootoriga, see tähendab hübriid- ja elektriautod,» märkis Sillat pressiteates.

ERR-i «Aktuaalse kaamera» teatel on uute autode tellimisjärjekorrad pikad, ulatuses kuni 1 aastani. Eriti kaua peab klient ootama elektiautot. Seda põhjustab kiipide puudus, mis sai alguse koroonakriisis ajal. Kiibkriisi enam küll pole, kuid vahepealses tõrked tootmises on põhjustanud pikad järjekorrad tehastele, kus kiipe toodetakse. Autode tootmiseks vajalike kiipe toodetakse peamiselt Aasias ja Põhja-Ameerikas.

Kiipide ja muude tootmiseks vajalike osade puudus on mõjutanud ka Škoda autode müügitulemusi, tõdes Škoda Tallinna esinduse tegevjuht Toomas Kuusk. Ta teatas kommentaaris Postimehele, et Škoda Tallinna esinduse müük pole viimastel kuudel võrreldes eelmiste kvartalitega langenud ja jääb samasse suurusjärku, mis ülejäänud aastal. Ta prognosis, et ka 2022. aasta üldine müügitulemus ei erine suures plaanis möödunud 2021. aasta omast. Küll aga on uute auto müük tõusnud võrreldes eelmise aasta suvega. «Võrreldes eelmise aasta sama kolme kuuga on müük oluliselt suurem,» lisas Kuusk.