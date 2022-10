EL-i riigid maksavad Venemaale endiselt energiatarnete eest 260 miljonit eurot päevas

Energia ja puhta õhu uurimiskeskuse (Centre for Research on Energy and Clean Air – CREA) andmetel on söeimport Venemaalt peatunud ja gaasiimport tublisti vähenenud. Samas jätkavad EL-i riigid endiselt toornafta, naftasaaduste, veeldatud maagaasi (LNG) ja torugaasi importi ligikaudu 260 miljoni euro väärtuses päevas.