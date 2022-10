Rumeenia puistas Gazpromile kuuluva firma kontoreid

Ülekuulamisele viidi kaheksa isikut, kellest neli on kriminaaluurimise all seoses «salastatud tööinfo avaldamise ja andmete loata edastamisega», seisis avalduses.

NIS Petroli tütarfirma Rumeenias tegeleb nafta- ja gaasi otsimise ning tootmisega. Selle äride seas on ka Gazpromi bensiinijaamad.

Puistamine langeb ajale, mil Venemaa ja Euroopa Liidu suhted on Ukraina sõja ja gaasitarne seiskamise tõttu haripunktis.

Serbia president Alexander Vučić ütles kohtumisel Ungari ja Austria kolleegidega, et küsib Rumeenialt juhtumi kohta infot.

Ta lisas, et «ei välista võimalust, et NIS on tõesti vastutav», kuid Serbia kodanikud sellega tema sõnul seotud ei ole.