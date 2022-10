Saksa energiahiid lubab loobuda söest aastaks 2030

Venemaa otsus piirata Ukrainasse tungimise järel gaasieksporti Saksamaale on sundinud Berliini ajutiselt taaskäivitama osa oma suletud söeelektrijaamasid.

«Et lühiajalises plaanis on vaja rohkem kivisütt, mis viib suurema süsihappegaasi emissioonini, peame loobuma kivisöest varem, sest see on ainus viis, kuidas saavutada riigi kliimakaitse eesmärgid,» ütles RWE tegevjuht Markus Krebber.