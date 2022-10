Töötuks registeeritud Ukraina põgenike arv kasvab

Uudisteagentuuri BNS teatel registeeris eelmisel nädalal, 26. septembrist 2. oktoobrini, end töötuna arvele 361 sõjapõgenikku, selgub töötukassa statistikast.

Töötuna arveloleku lõpetas 78 registreeritud töötut, kellest 31 lõpetas töötuna arveloleku omal soovil ja 39 tänu tööle rakendumisele. Kokku on töötuna arvelolek lõpetatud 7092 inimesel, neist 5323 puhul tänu tööle rakendumisele.

Ukraina põgenikest on 55,9 protsenti tööd otsimas Harjumaal. Harjumaale järgnesid 10,6 protsendiga Ida-Virumaa ning 9,5 protsendiga Tartumaa.

Töötute arv kasvab

Ukraina põgenikest töötute arv oli 11. septembri seisuga 5544. Seega on arv vähem kui 1 kuuga suurenenud 211 inimese võrra.

Töötukassa teatel on peamine põhjus hooajatööde vähenemine. Asutuse kommunikatsiooninõuniku Lauri Kooli sõnul oli kevadel ja suvel Eestis palju hooajalisi töid ja ukrainlased võtsid need pakkumised vastu. Valdavalt sooviti kiirelt töö leida. Töötuna arvel olevate olevate ukrainlaste arv püsis stabiilselt 4000 peal.

Töötute ukrainlaste taustast rääkides selgitas Kool, et peamiselt on tegemist noorte ja keskealiste naistega, kellel on kõrgharidus. «Nad oskavad vene keelt, inglise keel on üldiselt suhteliselt nõrk. Arvutioskus on kesktasemel,» lisas Kool. Osadel põgenikel puudub eelnev töökogemus, kuna tegemist on õpilaste või noorte emadega. Töökogemusega isikutest on kõige rohkem toitlustuse ja kaubandusvaldkonnaga seotud isikuid.

Põgenikud on tööle läinud peamiselt töötleva tööstuste valdkonda, näiteks ehitussektorisse või elektroonika- või keemiatööstusse (1250 inimest), hulgi- ja jaekaubandudusse (811) ja majutus- ja toitlustussektorisse (706). Andmete puhul tuleb arvetada, et Töötukassa küsimustele vastamine on olnud põgenikele vabatahtlik ja kõik pole soovinud vastata.

Rahvusvahelise kaitse saajatest, kes on ennast töötuna registreerinud, on 77,7 protsenti naised ning 22,3 protsenti mehed. Vanusegrupi järgi on töötutest 10,8 protsenti 16–24-aastased, 75,8 protsenti 25–54-aastased ning 13,4 protsenti rohkem kui 55-aastased.

Töötuna arvele võetud Ukraina põgenikest on 63,1 protsendil kõrgharidus ja 11,8 protsendil kutseharidus. Haridustase on täpsustamata 8,2 protsendil ning erialase hariduseta on 16,9 protsenti registreeritud töötutest.

Viimase ametiala järgi on registreeritute seas enim teenindus- ja müügitöötajaid, 19,7 protsenti. Neile järgnevad tippspetsialistid 15,6 protsendiga ning tehnikud ja keskastme spetsialistid 11,8 protsendiga. Töökogemus puudub 13,2 protsendil.