Kandideeri Kristel Kruustüki eristipendiumile

Tehnoloogia valdkond väga tugevate stereotüüpide kütkes ning globaalselt on tehnoloogia valdkonnas naisi vaid 30 protsenti, Euroopas alla 25 protsendi. Naisasutajatel on paraku seetõttu ka oluliselt raskem leida investoreid. Riskikapitali maailm on jätkuvalt väga meestekeskne ning kogu maailmas on riskikapitalifondide partneritest vaid 9 protsenti naised.

«On hästi oluline, et me aitaksime ühiskonnas eeskujusid luua. Naisi on tehnoloogia valdkonnas endiselt liiga vähe, takistuseks on nii soostereotüübid kui ka ühiskondlik surve. Olles vähemuses, võib tekkida tunne, et oleme valesse kohta ära eksinud. Tegelikult on vastupidi - tehnoloogia valdkond on absoluutselt kõigile! Naised saavad tehniliste probleemide lahendamisega suurepäraselt hakkama ning nende panus on hindamatult suur. Omast kogemusest tean, et just esimestel õpinguaastatel on kogukonna toetus väga vajalik,» lisas Kristel Kruustük.