Venemaa keelab Euroopa autovedajatel riigis sõitmise

Perolaineni sõnul on kauguse piirangu kõrval olulisem see, et Venemaalt lahkudes võib veokis olla ainult 200 liitri jagu kütust. See tähendab, et ELi vedajatel on raskem konkureerida näiteks Serbia või Türgi vedajatega, kellele piirangud ei laiene. «Siiani sai Vene tanklates täis pandud paagiga sõita Kesk-Euroopasse välja. See, et me ei saa enam odavalt kütusepaake enne Venemaalt naasmist täita, tähendab meie vedudele enam kui 600 euro suurust lisakulu.»