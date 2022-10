Venemaa trükikodasid ähvardab tehnika ja varuosade puuduse tõttu seiskumine

Nende hinnangul on ligi 90 protsenti trükikodade tehnikast pärit Venemaa jaoks nn ebasõbralikest riikidest ehk neist lääneriikidest, mis on Venemaa suhtes Ukraina sõja tõttu sanktsioonid rakendanud.

Osadele seadmetele hangitakse varuosi paralleelimpordi süsteemi kaudu, kuid suuremale osale polügraafiatehnikale sellisel moel varuosi hankida ei ole võimalik. «Igal trükimasinal on oma seerianumber ning paljud varuosad on neile unikaalsed ning samuti kindla seerianumbriga. See tähendab, et varuosade tootja saab aru, et detail saadetakse Venemaale ning keelab selle tarne,» selgitas Oktoprint service’i esindaja Larissa Danilova.