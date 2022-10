Kolmandik elanikest ootab kodu ostmiseks hinnalangust

Suurtele muutustele vaatamata on Eesti kinnisvaraturg tänavu endiselt väga aktiivne – geopoliitilise olukorra ja uusarenduste märkimisväärse hinnatõusu kiuste oli Citadele panga esimesel poolaastal väljastatud kodulaenude maht kolmandiku võrra suurem kui mullu. Pärast sõjategevuse algust on eluasemehinnad veelgi kerkinud. Nüüd on turul olukord selline, et Tallinna uusarenduste hinnad on tasemel, mida varasemalt olime harjunud nägema ajaloolises Tallinna vanalinnas. Kinnisvaraturu kõikumistele avaldavad otsest mõju ka energiakriis ja eeldatav kommunaalkulude kasv.