TÕSINE PROBLEEM ⟩ Kuidas tagada hoonete juures elektriautodele piisavad laadimisvõimalused

«Praegu ollakse Balti riikides keskendunud kiirlaadimisjaamade võrgu arendamisele, mitte nende laadimislahenduste rakendamisele erasektoris, kus inimesed tavaliselt elektriautosid laevad. Elektriauto ja sisepõlemismootoriga auto kasutamise harjumused on radikaalselt erinevad. Kütusepaagi täitmine tanklas käib kiiresti, kuid 95% juhtudest laevad inimesed oma elektriautot kas kodus või tööl ja see võtab aega 2 kuni 8 tundi. Teeäärseid laadimisjaamu kasutavad juhid ainult pikemate sõitude ajal,» märgib Gatis Arajums.

«Suurimaks takistuseks e-liikuvuse arendamisel on puudulik taristu ja ebapiisav elektrivõimsus laadimispunktides, mis asuvad parklates ja suuremates hoonetes, nt kaubanduskeskustes. Kuidas Balti riigid sellele probleemile lahenduse leiavad, sõltub täna tegelikult erainvestoritest, sest iga riigi e-liikuvuse strateegia ja prioriteedid on erinevad. Praegu on väga oluline, et kinnisvaraarendajad, linnaplaneerijad ja võrguettevõtted näeksid oma projekteerimiskavades ette elektriautodele piisava laadimisjaamade taristu,» märgib Arajums.