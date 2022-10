Venemaa on jõudnud varastada tohutu koguse Ukraina vilja

Associated Press (AP) kasutas enam kui 30 laeva liikumise jälgimiseks satelliidipilte ja mereraadiotranspondri andmeid. Laevad tegid üle 50 reisi, vedades Venemaa okupeeritud aladelt Ukrainas vilja Türgi, Süüria, Liibanoni ja teiste riikide sadamatesse.

Analüüsist selgus, et Venemaa on Ukrainast varastanud vilja vähemalt 537 miljoni euro eest. Reporterid uurisid laevanimekirju ja sotsiaalmeedia postitusi ning intervjueerisid põllumehi, prahtijaid ja ettevõtete esindajaid.

Uurimisel leiti arvukalt juhtumeid laevadest, mis näiteks võltsisid teavet selle kohta, millises sadamas vili pardale laaditi.

Viljavargusi, mida mõned eksperdid peavad sõjakuritegudeks, panevad aruande kohaselt toime jõukad ärimehed ja riigiettevõtted Venemaal ja Süürias. Osa varguses süüdi olevaid ärimehi on juba USA ja EL-i sanktsioonide nimekirjas.

Samal ajal on Venemaa väed Ukrainas rünnanud farme, teraviljahoidlaid ja laevandusrajatisi, mis on endiselt Ukraina kontrolli all, hävitades toiduaineid ja tõstes selle hinda, nõrgestades samal ajal Ukraina võimet vilja välismaale eksportida, vahendas Helsingin Sanomat.

Ukraina Melitopoli linnapea Ivan Fjodorov ütles AP-le, et Vene firmad viivad piirkonnast rongide ja veoautodega tohutul hulgal vilja Venemaa ja Krimmi sadamatesse. Viimastel kuudel sotsiaalmeedias ringlenud videod näitavad Z-sümbolitega teraviljaautode pidevat voogu, mis liigub läbi Ukraina okupeeritud alade lõunasse. Raudteel liiguvad aga näiteks Agro-Fregati vagunid Krimmi sadamalinna Feodosiasse. Satelliidipiltidel on näha veoautosid ja ronge, mis on sadamates rivis ja neist laadides vilja laevadele.