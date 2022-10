Pöörane hinnatõus ajas Eesti tootja pankrotti: mujal Euroopas saab hulga odavamalt tegutseda

Repo Vabrikud ei ole energiakandjate ning puidu kõrgete hindade tõttu enam konkurentsivõimeline oma müügiturgudel, mis on peamiselt Soomes ja Rootsis, teatas ettevõte, märkides, et teised Euroopa plaaditootjad pakuvad toodangut 10-15 protsenti madalamate hindadega ja turg tervikuna on jahtumas.