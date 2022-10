Natuke ka meie majandusfoorum

Seitse tuhat osavõtjat Helsingi hiiglaslikus Messikeskuses, millele lisandus 20 000 interneti teel osalejat. Vilkuvad tuled, hiigelsuured ekraanid, kus näeme esinejaid suures plaanis, ja muu oluline info. Üle-eelmise nädala teisipäeval ja kolmapäeval toimus põhjanaabrite pealinnas Põhjamaade suurim majandusfoorum Nordic Business Forum (NBF), mida võib mingil määral nimetada ka meie majandusfoorumiks, sest eestlaste osakaal on sellel suur, ning tundub, et see üha kasvab – mitmel põhjusel.