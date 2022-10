Türgi inflatsioon ületab 83%, Erdoğan lubab jätkuvalt alandada intressimäärasid

Kõrge inflatsioon on tingitud mitmest tegurist. Riigi nõrk valuuta, liir, on juba mõnda aega toonud kaasa hinnatõusu, kuna see muudab Türgisse imporditavad kaubad kallimaks. Lisaks sellele on rahvusvahelistes tarneahelates jätkuvalt probleeme, mis muudavad esmatarbekaubad kallimaks. Lisaks sellele tõusevad energia ja tooraine hinnad, peamiselt Venemaa sõja tõttu Ukraina vastu.