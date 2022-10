EL-i rahandusministrid kutsuvad kriisi ajal ühtsusele

Euroopa üritab tulla toime ajalooliselt kõrgete energiahindadega enne talve, mis tuleb tõenäoliselt üle elada üle Venemaa gaasita pärast Moskva sõja algust Ukrainas.

Saksamaa teatas reedel kavast, mille järgi antakse sakslastele abi kahe aasta jooksul. Saksamaa rahandusminister Christian Lindner rõhutas, et Saksa valitsuse kava suurus on proportsionaalne riigi majanduse suurusega. Eesmärk on kulutada sellest summast nii vähe, kui võimalik, lisas ta.

Mõned EL-i liikmesriigid on öelnud, et Saksamaa samm moonutab EL-i ühisturgu, kuna Berliin suudab ennast kriisi eest kaitsta, samas kui teiste liikmesriikide majandused saavad rängema hoobi.

Itaalia peaminister Mario Draghi nimetas Saksamaa sammu solidaarsuse ja koordinatsiooni puudumiseks oma EL-i partneritega.

Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire Berliini otsesõnu ei kritiseerinud, kuid kutsus partnereid leppima kokku ühises strateegias hinnašoki vastu ning hoiduma ühepoolsete sammude astumisest.

«Mida enam seda strateegiat koordineeritakse, seda parem meile kõigile,» ütles ta.

«Solidaarsus pole ainult Saksamaa õlul. Ma arvan, et see on midagi, mida me peame tagama Euroopa tasemel,» ütles EL-i majandusvolinik Paolo Gentiloni.

«Meil on väga head näited eelmisest kriisist (koroonapandeemiast), kuidas solidaarsusega saab kriisile reageerida ja finantsturge rahustada. Ma arvan, et see on meie eesmärk,» ütles ta.