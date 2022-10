Ajalehe Financial Times teatel lükkas Moderna tagasi Hiina taotluse vaktsiini tootmiseks vajaminevaid andmeid nendega jagada, kuna nad ei saavutanud kokkulepet intellektuaalse omandi osas. Ravimifirma on siiski huvitatud oma toodangu müümisest Hiinale.

Üks Moderna meeskonnale lähedane isik ütles, et ettevõte on loobunud on peatanud Hiina turule pürgimise, sest Peking nõudis tehnoloogia üleandmist riiki müümise eeltingimusena.