Värvilist diislit saab uuest aastast soetada vaid ostuõigusega

Põllumajandus- ja kalandussektoris kasutatakse erimärgistatud diislikütust, mida tohib seaduse järgi kasutada põllumajandustootmises kasutatavates masinates ning ka kutselisel kalapüügil. Erimärgistatud diislikütusele kohaldub tavadiisliga võrreldes soodsam aktsiisimäär, mistõttu on läbi aastate seda ostnud ka isikud, kes pole seotud ei põllumajanduse ega kalandusega.

Uuest aastast saavad erimärgistatud diislikütust osta aga ainult need, kes on kirjas PRIA registris. Ehk ostuõigus hakkab kehtima ainult põllumajanduse ja kutselise kalandusega tegelevatele juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE), keda on hinnanguliselt kuni 8000. Hinnanguliselt 99 protsenti sektoris tegutsevatest ettevõtjatest saavad ostuõiguse automaatselt, lubab ministeerium.