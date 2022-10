Eesti Energia: börsihinna asemel tuleb edaspidi vaadata kvoodihinda

Eesti sai möödunud nädalal teada universaalteenuse hinna. Konkurentsiameti kooskõlastatud tootmishind võib muutuda koos sisendhindade muutumisega ja nende sisendite üks olulisemaid ja kõikuvamaid komponente on CO2 hind, kirjutab Miller oma nädalaülevaates.

Seepärast tuleks vaadata, mis on CO2 hinna prognoos, et mõista, kuidas universaalteenuse hind võiks areneda. EUA ehk kaubeldava CO2 kvoodi hind on alates eelmise aasta detsembrist liikunud enamasti vahemikus 75–95 eurot tonn. Möödunud nädala keskmine CO2 hind oli 67,2 eurot tonnist (-2,5 eurot tonnist võrreldes nädal varasemaga) ehk aasta lõikes pigem odav ja alla aasta keskmise hinna.

EUA turu eripära on, et kvootide pakkumine turule ja seeläbi ka hinnakujundus on täielikult Euroopa Komisjoni kontrolli all. Ka nõudlus on Euroopa kliimapoliitikast lähtuvalt tehislikult tekitatud. CO2 turg on seni Euroopa kliimaeesmärkide saavutamiseks üks peamiseid ja efektiivsemaid tööriistu.

Lühiajaliselt hinda ei kontrollita ja turul on see tihti vägagi volatiilne olnud. Pikas vaates on hinnaprognoosi suund aga teada, sest see peegeldab Euroopa kliimaeesmärke, mille saavutamiseks peab CO2 hind ülespoole minema. Energiakriis on sellele trendile praegu pausi teinud, kuid Euroopa ei ole oma kliimaeesmärkidest loobunud.

Tarbijatel, kellel on soodsalt fikseeritud hinnaga pikaajalised paketid, tasub kindlasti läbi mõelda, kas tasub mõni euro odavamale universaalteenusele üle minna. CO2 olulisel kallinemisel kandub hinnatõus üle ka universaalteenuse hinda.