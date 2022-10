Mobilisatsioon lõi Venemaa kinnisvaraturu upakile

Metriumi juhtivpartner Nadežda Korkka sõnul on samuti ebatavaliselt palju kliente, kes soovivad 5–15-protsendise allahindluse toel oma varast kiiresti lahti saada. «Need on kodanikud, kes kavatsevad emigreeruda. Aga ma usun, et mõne nädala pärast kahaneb selliste pakkumiste hulk olematuks,» ütles ta.

Peterburi, Moskva ja Sotši

Kriitikat saavad ka pangad, kes kinnisvaraettevõtjate sõnul süvendavad üldist segadust veelgi. «Laenu andmisest keeldumisi on tavapärast rohkem. Mõnest pangast on öeldud, et nad lõpetavad ajutiselt sõjaväeealistele meestele laenu andmise või teevad seda ainult käenduse korral. Samuti on osad pangad hoiatanud, et tõstavad suurenenud riskide tõttu intressimäärasid,» lisas Vikhljantsev.

Soov mobilisatsiooniga seoses elupaika vahetada puudutab analüütikute hinnangul peamiselt suurlinnu – Moskvat ja Peterburi. Venemaa sügavustes pole üüriturul olulisi muutusi toimunud.

Samas Lõuna-Venemaal on paanikat ka müügipoolel. «Näiteks Sotšis on juhtumeid, kus need, kellel on hädasti vaja kodumaalt lahkuda, üritavad kortereid müüa 30–40-protsendilise allahindlusega,» ütles kinnisvarainvesteeringute ekspert Valeri Kostrenkov.

Komsomolskaja Pravdaga rääkinud kinnisvaraeksperdid olid üksmeelel, et Vene kinnisvaraturgu tabab lähiaastatel langus. «Asi pole isegi mobilisatsioonis. Juba eelmise aasta detsembris oli näha nõudluse vähenemist, mille on põhjustanud kaks tegurit. Esiteks on meil viimase kahe aasta jooksul olnud väga märkimisväärne hinnatõus. Teiseks on inimeste sissetulekud vähenenud, aga eluasemelaenu intressimäärad tõusnud. Ja sel aastal on see trend ainult võimust võtnud,» ütles Vene kinnisvaramaaklerite katuseorganisatsiooni asepresident Konstantin Aprelev.