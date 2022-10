Tesla mure: tootmine püsib graafikus, aga autod ei jõua klientideni

Tesla lisas, et koroonapandeemia ajal tehtud muudatused tootmisprotsessis kuhjavad tarned just kvartali lõppu. Ettevõtte tegevjuht Elon Musk säutsus, et Tesla on üritanud oma «hullu kvartalilõpu tarneahelat» tasandada ja see on võetud selgeks prioriteediks. «Kliendikogemus kannatab, kui kvartalilõpus on kiire,» ütles ta. «Pidev liikumine stabiilsete kaubavoogudeni on õige tee.»