Margus Linnamäe müüb osaluse Biomarketis

MM Grupi juhatuse liige Kristel Volver sõnas, et viimastel aastatel on omanikud panustanud ettevõtte arengusse ja kasvu ning tegemist on Eesti suurima ökotooteid pakkuva kauplusteketiga. «Kontserni lähiaja investeerimisfookus on peamiselt põhiäride kasvatamisel ja seega tundus õige hetk Biomarketist väljumiseks,» lisas Volver.