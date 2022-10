Coop Panga juht: inimesed jäävad enne võlgu elektrimüüjale kui pangale

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink (vasakul) ja finantsjuht Paavo Truu ütlevad, et muretseda on põhjust siis, kui inimesed hakkavad töötuks jääma.

Kui koroona ajal andsid pangad maksepuhkust igale küsijale, sest kõik uskusid, et kriis on ajutine, siis nüüd on olukord teine ja kõik peaksid läbi mõtlema oma energiakulu, hindas olukorda laenuturul Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink. Panga finantsjuht Paavo Truu lohutas laenuvõtjaid aga sellega, et kodulaenu võtja saab maksepuhkust edaspidigi ja küll ka riik appi tuleb.