Moller Auto: liitrise mootoriga autode nõudlus kahekordistus augustis

«Üheliitrine mootor on mugav igapäevaseks kasutamiseks ja sellel on kaks väga olulist eelist, nimelt rahaline kokkuhoid ja madalam süsihappegaasi heitkogus. Usun, et valik üheliitrise mootoriga auto kasuks on trend, mida me jätkuvalt tulevikus näeme,» kommenteeris Gerkena.

Moller Auto ekspertide sõnul on liitrise sisepõlemismootoriga autodel ka kütusekulu majanduslikust vaatenurgast lähtudes väiksem – 4,2 liitrit 100 kilomeetri kohta. «Loomulikult oleme aja jooksul kuulnud eelarvamusi ja müüte üheliitrise sisepõlemismootoriga sõidukite kohta, enamasti puudutavad need võimsust või pikaajalist vastupidavust. Tänapäeval on need müüdid aga juba minevik. Jah, need autod on mõeldud teatud sõiduharjumuste ja vajadustega inimestele, kuid seda võib öelda iga auto kohta. Samuti tuleks lisada, et ükski auto ei kesta kaua, kui seda ei hooldata regulaarselt,» lisas ütleb Izīda Gerkena.