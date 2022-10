Haljalas tegutsenud pankrotis õlletootmine sai uue omaniku, inimestele jääb töö alles

Pruulikoja uued omanikud on grupp ettevõtjaid Tamperest, samast kohast, kus ka eelmiste omanike õlletootmine alguse sai. Uude omanikeringi ei kuulu aga ükski vana pankrotistunud ettevõtte asutaja või hääleõigusega osanik, rõhutavad uued investorid.

Eelmise aasta alguses võttis Pyynikin Haljala õlletehase rendile. Selle aasta jaanuaris lõpetas Pyynikin suure osa õlletootmisest Tamperes Raholas ja koondas pea kogu tootmise Haljalasse. Seejuures on nimetatud üheks ettevõtte peamiseks probleemiks kõrgeid rendikulusid, sest Eestis maksti õlletehase ruumide eest aastaüüri 360 000 eurot. Saneerimiskava koostades mõeldi juba, et Eestis olevad tootmisruumid oleks vaja kuidagi ettevõtte omandisse saada, kuid see plaan ei teostunud.