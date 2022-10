Üha enam tehakse kinnisvaratehinguid väljaspool pealinna

Enim on korterite hinnad kasvanud seevastu Lõuna-Eestis, kus Valgas on ruutmeetri keskmine hind ühe aastaga kasvanud 55 protsenti ehk 217 eurolt 336 euroni. Võrus on kasv olnud 45 protsenti. Narvas suurenes märkimisväärselt tehingute arv, kuid ruutmeetri hind kasvas ainult 17 protsenti, mis on vähem kui Eestis keskmiselt.